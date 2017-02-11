رصد أحد زوار الحرم المكي الشريف بكاميرا جواله حركات غريبة يؤديها معتمرون بشكل جماعي، أثناء طوافهم حول الكعبة المشرفة.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول اليوم (السبت) مجموعة من الأشخاص وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة محركين رؤوسهم ويصدرون أصواتا غير مفهومة بشكل جماعي.
وأثار المقطع المتداول استغراب متداوليه، وسط مطالبات لشؤون الحرمين بمتابعة مثل هذه التصرفات والتي يمكن أن تثير لبسا لدى بقية زوار الحرم.
وفق “أخبار 24”.
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