كشف نجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، البرازيلي ألتون جوزيه، عن سبب سجوده المثير للجدل، بعد الهدف الأول في مباراة فريقه الماضية أمام الأهلي.
وعلق “جوزيه” على تلك اللقطة، في تصريحات صحافية، قائلاً: “المشهد خرج بعفوية، فقد وددت أن أشارك زملائي الفرحة، وأعرف أن السجود بالنسبة للمسلمين شكر لله، وأنا كغير مسلم أشكر الإله، وأفعل هذا في بيتي وكل حياتي، ومن فرحتي شاركت مع بقية اللاعبين “.
يشار إلى أن “جوزيه” تألق مع القادسية، المنضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية، خلال فوز فريقه الكبير على الأهلي برباعية مقابل هدف واحد، في كبرى مفاجآت “دوري جميل”.
وفق “أخبار 24”.
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