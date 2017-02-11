كشفت المعلومات أن صفقة انتقال لاعب وسط الفريق النصراوي عوض خميس إلى نادي الهلال لـ٣ سنوات، كلفت خزينة النادي الأزرق مبلغ ١٣ مليونًا و٥٠٠ ألف ريال، بواقع ٤.٥ مليون ريال عن العام الواحد، وهو المبلغ الذي يفوق العرض النصراوي للاعب الذي توقف عند ٤ ملايين ريال سنويًا، كما تضمنت مزايا العقد الجديد حصول اللاعب على سيارة فارهة من نوع «رينج روفر سبورت». على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن الإدارة الهلالية بصدد التخاطب مع نظيرتها النصراوية وعرض شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب البالغ من العمر ٢٩ عامًا ليتم قيده حاليًا في سجلات الفريق المتصدر لترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين كلاعب «هاوٍ» بدلًا من الانتظار للموسم المقبل حيث يبدأ سريان عقده الاحترافي.وفق “المدينة”.
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