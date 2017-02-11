علمت مصادر أن شرفيا هلاليا يتولى ملف لاعب وسط الاتفاق محمد كنو الذي ينوي الهلاليون احضاره في الفترة الصيفية المقبلة بعد دخوله الأشهر الستة الحرة لعقده مع ناديه، إذ ينوي الشرفي الأزرق وهو من الداعمين للإدارة بصمت تقديم العديد من الاغراءات للاعب أبرزها شيك مصدق لإدارة الاتفاق خالد الدبل يتجاوز الخمسة ملايين، وتسليم اللاعب سيارة بورش وفيلا في أحد احياء مدينة الرياض.
وتشير “الرياض” إلى أن الهلال حصل على موافقة اللاعب وناديه وربما ينضم للمعسكر الاعدادي الخارجي الموسم المقبل، وجاءت هذه المغريات لإغلاق الباب امام أي اغراءات من أندية أخرى فضلا عن رغبة كنو بالانتقال إلى الفريق العاصمي.
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