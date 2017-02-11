فجر عضو شرف النصر السابق طلال الرشيد مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألمح في مقطع عبر سنابه الخاص، أن سبب رحيل اللاعب عوض خميس إلى الهلال هو بسبب خلافه ومشكلته السابقة مع الكابتن حسين عبدالغني.
وقال الرشيد: «سأقول ما لدي ويعلم الله أني صادق في كل كلمة، للأسف الشديد كنت متوقعا أن يرحل عوض خميس بعد مشكلته مع حسين عبدالغني وقلت لمقربين لي في وقتها عوض انتهى في نادي النصر».
وأضاف الرشيد: «يرحل من يرحل ويبقى من يبقى، الكيان باقٍ ولن يتأثر بغياب أحد سواء عوض خميس أو حسين عبدالغني، وعندما تتحكم العاطفة والمصالح الشخصية في أي أمر أو منظومة تأكد أن مصيرها الفشل». (في إشارة واضحة لمجاملة الإدارة النصراوية لحسين عبدالغني).
وختم الرشيد حديثه بأمنياته بالتوفيق للنصر في المباريات القادمة ومباراة نهائي كأس ولي العهد. وفق “عكاظ”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج