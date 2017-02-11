شهد الأسبوع الماضي عدداً من الأحداث والمناسبات حظيت صورها بتداول لافت، كان أبرزها أداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العرضة السعودية ضمن مهرجان الجنادرية، ووصول ولي العهد الأمير محمد بن نايف المملكة قادما من الخارج، وتشريف خادم الحرمين حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز، إضافةً لصور الأمطار التي سقطت على مدن ومحافظات منطقتي الرياض والقصيم.وفق “أخبار 24”.
خادم الحرمين الشريفين يشارك في أداء العرضة السعودية ضمن مهرجان الجنادرية… أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء الماضي العرضة السعودية ضمن مهرجان الجنادرية في دورته الـ31، وذلك في الصالات الرياضية بالدرعية، يرافقه ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وأمير الرياض فيصل بن بندر، وعدد من المسؤولين والأمراء.
بالصور.. الفرقاطة “المدينة” التي تعرضت لهجوم حوثي تصل إلى ميناء جدة…وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة يوم الأحد الماضي الفرقاطة “المدينة”، والتي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر، وجاء وصولها إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جرّاء الحادث.
بالصور.. خادم الحرمين يشرّف حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز… شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم السبت الماضي، حفل زواج ابني الأمير أحمد بن عبدالعزيز؛ الأمير تركي بن أحمد والأمير فهد بن أحمد، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
الفنان عبدالله السدحان يجري عملية جراحية ناجحة… أجرى الفنان عبدالله السدحان عملية جراحية تكللت بالنجاح، وعبر عن شكره وتقديره لكل من اتصل به للاطمئنان على صحته، فيما عاتب بعض زملائه ومعارفه داخل المملكة وخارجها لعدم اتصالهم به للاطمئنان عليه.
بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل إلى الرياض قادماً من خارج المملكة… وصل ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف يوم الأحد الماضي، إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، قادماً من خارج المملكة، وكان في استقباله ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
بالصور.. طفل يبكي على فرسه النافقة بعدما دهستها شاحنة أمام ناظريه ومواطن يهديه حصاناً أصيلاً مواساةً له… قام العميد مرزوق بن ناصح البقمي بإهداء حصان أصيل للطفل “مؤيد البراق”، بعد أن فقد فرسه -التي تدعى “إيناس”-، إثر اصطدام حافلة بها في قرية الزوران جنوب الطائف يوم السبت الماضي، وذلك بعد تداول صور للطفل وهو يبكي بجانب فرسه النافقة.
صورة مؤثرة لأمير الباحة وهو يقبل جبين شهيد مخضبا بالدم… أظهرت صورة ملتقطة من صلاة الجنازة على الشهيد خالد الزهراني لفتة مؤثرة لأمير الباحة الأمير مشاري بن سعود وهو يقبل جبين الشهيد، وذلك أثناء الصلاة عليه يوم الأحد الماضي بعد استشهاده في الحد الجنوبي.
السفراء المعينون حديثاً يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين… أدى يوم الإثنين الماضي عدد من سفراء المملكة المعينون حديثاً في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، القسم، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة بمدينة الرياض.
لقطة مؤثرة لخالة شهيد تجثو باكية أمام صورة لابنها في مهرجان الجنادرية…أظهرت صورة تم تداولها سيدة تجلس أمام صورة ابن أختها الذي استُشهد قبل عامين، كانت معروضة على شاشة في معرض الشهداء بمهرجان الجنادرية، وقالت الأم “لم أتمالك دموعي عندما شاهدت صورة ابني الشهيد الذي أفخر به كثيرا”.
بالفيديو والصور.. هطول أمطار على الرياض والقصيم … شهدت عدة مدن ومحافظات في منطقة الرياض والقصيم يوم الإثنين الماضي أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، تزامناً مع موجة البرد التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وتساقطت الأمطار على محافظات حريملاء، وحوطة سدير، والمجمعة، وشقراء والدوادمي، بالإضافة إلى مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
بالصور.. خالد بن عبدالله يزور جناح والده بـ”الجنادرية”… زار الأمير خالد بن عبدالله، جناح مؤسسة الملك عبدالله في مهرجان الجنادرية، واطّلع على محتوياته ومقتنياته التي توثق ذكريات والده، وعلى صور ولوحات تعبيرية تحكي سيرة الملك عبدالله – رحمه الله – ومقتنياته، والهدايا التي أهديت إليه من قِبل رؤساء دول العالم.
فريق السيارة السعودية “سديم” يفوز بجائزة ثاني أفضل تصميم بأمريكا… فاز فريق السيارة الكيميائية “سديم” (Chem-E-Car) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الثاني في جانب التصميم، وذلك في المسابقة العالمية التي أُقيمت في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
حادث مروري في موكب أمير الرياض… تعرض عدد من السيارت ضمن موكب أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الخميس المادي لحادث مروري، خلال زيارته لوادي الدواسر، وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لرجلي أمن وتضرر عدد من المركبات.
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