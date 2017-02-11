حرص الحارس الدولي وليد عبدالله، المنتقل مؤخرا إلى نادي النصر، على توجيه التهنئة لجماهير العالمي بعد فوز الفريق على الوحدة 2 ـ 1 ضمن الجولة 18 من دوري جميل.
ونشر “الاناكوندا” عقب نهاية اللقاء تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “مبروك جمهور الشمس”، ولاقت تفاعلا كبيرا من جانب عشاق العالمي.
وكان الفريدي قد أحرز هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 89 من عمر اللقاء، بعد أن تقدم الوحدة عن طريق مختار فلاتة وتعادل للنصر مدافعه عبدالله مادو.وفق “النادى”.
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