كد الحساب الرسمي لنادي النصر أن إصابة شايع شراحيلي تعرض لها في مفصل القدم بالمباراة التي كسبها النصر أمام الوحدة بهدفين لهدف، وأوضح أن اللاعب سيجري اليوم السبت الأشعة الفحوصات اللازمة للتعرف على طبيعة الإصابة.
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شايع شراحيلي تعرض لإصابة في مفصل القدم ويخضع للفحوصات غداً
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