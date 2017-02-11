بثّ لاعب نادي الهلال ياسر القحطاني مقطع فيديو عبر خدمة “لايف إنستغرام”، أجاب فيه على عديد من الأسئلة التي طرحها عليه متابعوه ومحبوه، مفتتحاً البث بتهنئة الهلال وجماهيره بالفوز في المباراة الأخيرة على نادي الفيصلي.
ورداً على سؤال إن كان نادماً على عدم انضمامه للاتحاد واللعب لصالح الهلال بدلاً عنه، قال القحطاني: “لم أندم على عدم تمثيل الاتحاد؛ لأني ألعب بالهلال وتشبّعت بالبطولات والإنجازات”.
وأشار إلى أن أصعب دفاع واجهه كان دفاع الاتحاد بين عامي 2005 و2009م، مضيفاً أن محمد نور أسطورة من أساطير كرة القدم السعودية.
وأكد القطحاني خلال اللقاء أن نواف العابد هو أفضل لاعب سعودي، وأن ليو بوناتيني وعمر خريبين لهما الكثير ليقدمانه وستكون لهما ثنائية جيدة خلال المباريات المقبلة.
ونفى ياسر أن تكون له أي علاقة بانتقال زميله اللاعب ناصر الشمراني إلى نادي العين الإماراتي، متمنياً التوفيق للشمراني مع ناديه الجديد.
وفق “أخبار 24”.
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