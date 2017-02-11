أبدى نجم فريق النصر ،الفنان ” أحمد الفريدي ” سعادته الغامرة بالفوز المثير الذي حققه فريقه ضد ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين .
وسجل أحمد الفريدي هدف الفوز الثاني لفريقه العالمي بالدقيقة 89 أمام ضيفه الوحدة بعد مجهود مهاري وتسديدة ماكرة بارعة على يمين حارس فرسان مكة ،ليقود النصر لحصد ثلاث نقاط ثمينة أعادته لسكة الإنتصارات ورفعت رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الوصيف الأهلي وعلى بعد ست نقاط من المتصدر الهلالي.
قال أحمد الفريدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) تعليقا على تسجيله هدف الإنتصار وحصد الثلاث نقاط أمام الوحدة : ” الحمد لله الف مبروك جمهور العالمي .. والقادم أجمل بإذن الله”.وفق “النادى”.
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