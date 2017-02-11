أعرب لاعبو النصر عن سعادتهم بالفوز المثير الذي تحقق أمام الوحدة 2-1 في الجولة الـ 18 من دوري جميل، فيما أرجع لاعبو الوحدة الخسارة لسوء الحظ خاصة في الدقائق الأخيرة.
وقال اللاعب حسن الراهب مهاجم النصر “المباراة لم تكن سهلة أمام فريق ينافس على البقاء”.
وأضاف “الأهم تحقيق النقاط الثلاث وكنا في حاجة لها مع كارتيرون في أول مباراة تحت قيادته”.
وتابع “الخطوط ظهرت متباعدة في الشوط الاول، في الشوط الثاني تغييرات المدرب طورت الأداء، فوز مهم قبل مواجهة الأهلي”.
وقال اللاعب أحمد الفريدي صاحب هدف الفوز “فوز مهم جدا خاصة في ظل المباريات الصعبة التي يقبل عليها الفريق في الجولات القادمة”.
وأضاف “كارتيرون لا يزال يحتاج وقت لفرض أسلوبه، خاصة أنه جاء في وسط الموسم، لكنه تمكن من إحداث الفارق بتغييرات خاصة في الشوط الثاني غيرت النتيجة”.
على الجانب الآخر قال اللاعب مختار فلاتة “أدينا مباراة كبيرة، والحزن على الخسارة جاء لأننا قدمنا أداء قويا لكن إهدار الفرص واستقبال أهداف من فرص سهلة حرمنا الفوز”.
وقال اللاعب كامل المر “الكرة اليوم ما وقفت معنا، فعلنا كل شيء من أجل الفوز لكن لم يكتب لنا الفوز، علينا العمل على تعويض الخسارة في المباريات المقبلة، من أجل تحسين وضع الفريق”.وفق “أخبار 24”.
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