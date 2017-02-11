اكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي من خلال تصريحات إذاعة لإذاعة ufm الرياضية أن العناصر الاحتياطية في نادي النصر دائما ما تكون مطمع للأندية الاخرى المنافسة، وذلك عقب انتصار العالمي على الوحدة في الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين بهدفين مقابل هدف.
وقال كحيلان : تغييرات المدرب حققت الانتصار وهذا هو المهم، وعن عوض خميس المنتقل لنادي الهلال قال : قدمنا عرضنا لعوض خميس بحسب ما نراه مناسب ولكنه رفض هذا العرض ووقع لنادي الهلال.
واضاف : مباراتنا القادمة أمام الأهلي حاسمة وسنسعى لحصد نقاط المباراة، من الصعب أن أترك عوض خميس يلعب مع الفريق بعد توقيعه لنادي منافس، وحققت وعدي بأن أصبح احتياط النصر مطمع للفرق الكبيرة.
وختم حديثه مؤكدا : لم يصلنا أي عرض من الهلال لشراء المدة المتبقية من عقد عوض خميس ولا نمانع في ذلك إذا وصلنا عرض مناسب.وفق “النادى”.
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