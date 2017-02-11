أبدى الناقد الرياضي محمد شنوان العنزي , تعجبه من خيارات المدير الفني لفريق النصر الفرنسي كارتيرون والتي أبعدت أحمد الفريدي عن التشكيلة الرئيسية أمام الوحدة ,مؤكداً أنّ مستوى الفريق غير مرضي رغم الانتصار .
ونجح الفرق النصراوي في حسم مواجهته أمام الوحدة بفوز مثير بهدفين في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في الجولة الـ 18 من بطولة دوري جميل ,وذلك قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة تمكن أحمد الفريدي من إدراك هدف الفوز للنصر.
وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر”:”صحيح فاز النصر وصحيح كسب الأهم ” النقاط” ..! ولكن المستوى غير مرضي ..! ويحتاج الفريق عمل كبير في مباراة #الأهلي هل من مراجعة الحسابات ؟”.
وأضاف :”فوز صعب.. ومباراة صعبة مع مدرب جديد..! يحتاج وقت ..! كاد ” أمل ” النصر .. يقتل ب ” الدوري” ..! شكراً عبدالله العنزي ..!”
وتابع :”أحد عنده ” الفريدي” .. ويخليه ” احتياط” ..! قتلهم ” فرد النصر ” ..وفق “أخبار 24”.
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