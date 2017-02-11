أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة حكماً يقضي بسجن مواطن كفيف 10 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وتغريمه 200 ألف ريال، ومصادرة مبالغ مالية وسيارتين فارهتين كانت بحوزته؛ لتزعمه شبكة مكونة من خمسة أشخاص لنقل وترويج المخدرات.
كما تضمنت الأحكام السجن ست سنوات لكلٍّ من المتهمين الثلاثة الآخرين، ومنعهم من السفر مدداً مماثلة، وجلد كل واحدٍ منهم 50 جلدة، وتغريم الواحد منهم 10 آلاف ريال، أما المتهم الخامس فحكُم عليه بالسجن 120 يوماً والمنع من السفر لمدة عامين.
وبحسب مصادر؛ فإن إدارة مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة توفرت لديها معلمات حول تزعم مواطن ضرير من أصحاب السوابق لشبكة لترويج المخدرات، ونقل كميات من الحشيش المخدر من جدة إلى المدينة بواسطة اثنين من أفراد الشبكة بمركبة تعود لزعيم العصابة.
وكانت مكافحة المخدرات أعدت كميناً محكماً ضبطت من خلاله أفراد العصابة وكان أحدهم متنكراً بزي نسائي للتمويه على رجال الأمن، كما تم وفقاً لصحيفة “مكة” ضبط كميات الحشيش (20 كيلو جراماً)، واعترف المتهمون خلال التحقيقات بما نُسب إليهم.
وواجهت المحكمة زعيم العصابة بتهمة تأمين مركبات فارهة مسجلة بأسماء أقارب له -بعضهم أحداث- لنقل الحشيش المخدر، إضافةً إلى وجود سوابق عليه، ورصد مليوني ريال في حسابه زعم أنها من تجارة الإبل، وطالبت محكمة الاستئناف بتغليظ العقوبة على المتهمين لملاحظاتها على الأحكام الصادرة.
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