أعلن بيان صادر عن الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدأ زيارة بعد غدٍ الإثنين إلى المملكة، ضمن جولة خليجية تستمر أربعة أيام، تشمل أيضاً البحرين وقطر.
وأوضح البيان أن أردوغان سيستهل جولته بزيارة البحرين غداً الأحد، حيث يلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكبار المسؤولين البحرينيين.
وينتقل أردوغان إلى المملكة بعد غدٍ الإثنين، حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويختتم الرئيس التركي جولته الخليجية بزيارة قطر، وهناك يجتمع بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.
ويبحث أردوغان خلال جولته وفقاً للبيان الذي أوردته وكالة “الأناضول” تعزيز العلاقات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.وفق “أخبار 24”.
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