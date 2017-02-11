احتفت أسرة الطفلتين “رغد” و”رؤى” بعودتهما وعودة والدتهما للمنزل، بعد تعرضهن قبل أكثر من أسبوعين للاعتداء على يد خادمة إثيوبية، بقين على أثره يتلقين العلاج بمستشفى الملك فهد بجازان طوال الأسبوعين الماضيين.
كما عادت الحياة الطبيعية لمنزل الأسرة وفقاً لـ”عكاظ”، وأعرب الأب عن فرحته بعودة زوجته وابنتيه، مؤكداً أن الأسرة قررت عدم استقدام خادمة مرةً أخرى.
وأوضح الأب أن ابنته “رغد” تعاني شدّاً في العصب السابع وتحتاج لجلسات علاج طبيعي، فيما تعاني “رؤى” من تأثر النظر بسبب الضربات التي تعرضت لها وتحتاج أيضاً لجلسات في عيادة البصريات ومراجعة طبيب المخ والأعصاب، بجانب حاجتهما لعلاج نفسي.
وفيما أكد الأب أن عودة ابنتيه للمدرسة ستكون قريبة، ذكر المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف أن كل التساهيل متوفرة لعودة الطفلتين إلى المدرسة، وأكدت مديرة مكتب التعليم بأبوعريش وقائدة المدرسة الابتدائية والمتوسطة بصنبة تذليل كل الصعاب لانتظام الطفلتين في المدرسة.
وكانت خادمة إثيوبية قد اعتدت الشهر الماضي على الطفلتين “رغد” و”رؤى” (9 و7 سنوات) وأمهما الحامل داخل منزل الأسرة ببلدة صنبة التابعة لمحافظة أبو عريش بجازان في محاولة لقتلهن، وتم نقلهن على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على الخادمة.
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