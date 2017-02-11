توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية.
وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقع تقرير الهيئة أن تتشكل السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق وشمال المملكة.
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