أثار مقطع فيديو متداول عبر تطبيق “واتس آب” حول تبادل إطلاق نار مع إرهابيين في الطائف، استنفار الأجهزة الأمنية في المحافظة، قبل أن يتم التأكد من حقيقة المقطع.
ونفت مصادر صحة المقطع أو الرسالة المتداولة حوله، موضحةً أنه ليس له علاقة بالطائف، وأنه مجتزأ من عملية حدثت في الخفجي عام 2015.
وكان المقطع قد تم تداوله مؤخراً على أنه في الطائف، مع رسالة تقول: “تم بحمد الله في الطائف حي القمرية، قتل ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على اثنين ولله الحمد، وجنودنا البواسل لا توجد إصابات أو أي مكروه”، وذلك قبل أن تتبين حقيقة المقطع.
وفق “أخبار 24”.
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