أفادت مصادر أن شرطة محافظة حقل بمنطقة تبوك ألقت القبض على قائد السيارة، الذي ظهر في فيديو متداول وهو يقود على سرعة 200 كيلومتر في الساعة بأحد الطرق السريعة في تبوك.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشرطة قبضت على السائق واثنين آخرين كانا يرافقانه خلال قيادته السيارة في غضون أقل من 24 ساعة من انتشار الفيديو، مبينةً أنهم اعترفوا بفعلتهم خلال التحقيقات.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول (الخميس) أظهر قائد سيارة متهوراً يسير على سرعة 200 كيلومتر في الساعة٬ متجاوزاً مركز الضبط الأمني على أحد الطرق السريعة في تبوك.
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