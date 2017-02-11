تعرّف المواطن، الذي وثق مقطع فيديو متداول تعرضه للسلب أمام منزله بالرياض على الجانيين اللذين أعلنت شرطة الرياض القبض عليهما أمس الجمعة، مؤكداً أن المقبوض عليهما شاركا بالفعل في عملية السطو المسلح التي وقعت له.
وبيّن المواطن منيف العتيبي وفقاً لـ”سبق”، أن أحد المقبوض عليهما كان يتابعه خلال صرفه مبالغ مالية داخل البنك، وأما الآخر فقد هدده بسلاح أبيض خلال عملية السطو عليه، مشيداً بالجهات الأمنية وسرعة الإطاحة بهما في ظل ندرة المعلومات عنهما.
ولفت إلى أنه اشتبه خلال صرفه المبلغ من البنك بأحد الجناة لكنه انشغل بمكالمة هاتفية، محذراً المواطنين من صرف مبالغ كبيرة والسير بها في الشارع دون أخذ الاحتياطات اللازمة.
وكانت الجهات الأمنية في منطقة الرياض قد أعلنت أمس (الجمعة) القبض على الجانيين اللذين ظهرا في مقطع فيديو برفقة آخر ينفذون سطواً مسلحاً على “العتيبي” الأسبوع الماضي في وضح النهار بحي إشبيليا شرق العاصمة.
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