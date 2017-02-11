منحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA” الأمير محمد بن نايف، ولي العهد وزير الداخلية، مساء أمس (الجمعة) ميدالية “جورج تينت”، التي تقدمها الوكالة للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، فيما اعتبر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الميدالية تمثل تقديراً دولياً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب.
وتسلم الأمير محمد بن نايف الميدالية من مدير الوكالة مايكل بومبيو عقب استقباله في العاصمة الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع.
وأعرب ولي العهد عن تقديره لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على تكريمه، مؤكداً أن الميدالية تمثل ثمرة لجهود وتوجيهات قادة المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكل أطيافه في محاربة الإرهاب.
واستنكر ولي العهد محاولات ربط الإرهاب بالإسلام، لافتاً إلى أن جميع الأديان السماوية تتبرأ من المعتقدات والأفعال الشيطانية للفئات الإرهابية، مبيناً أن جميع الآراء الدينية والسياسية والاجتماعية السلبية التي تستخدم الدين كأداة على امتداد التاريخ الإنساني، لا تُعبّر مطلقاً عن حقيقة الدين الذي تنتسب إليه.
من جهته، قال اللواء التركي في حديثه لقناة “الإخبارية” إن إسهامات ولي العهد في مكافحة الإرهاب تتحدث عنها النتائج الماثلة لجهود رجال الأمن التي يلمسها الجميع سواءً كانوا داخل المملكة أو خارجها.
وأضاف التركي أن الأمير محمد بن نايف طوّر العمل الاستخباراتي الأمني خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ووضع رؤية فعّلت من دور المجتمع في المشاركة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب تطويره لقنوات التعاون الدولي مع دول شقيقة في إطار مكافحة الإرهاب على كل الأصعدة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج