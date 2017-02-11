أوقفت إدارة التدريب الأهلي التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني دورة مكياج، كان من المزمع أن يقدمها مصفف شعر لبناني لعدد من الفتيات، وذلك عقب احتجاج عدد كبير من المغردين على الدورة.
ودونت الإدارة عبر حسابها على موقع “تويتر” تغريدة قالت فيها: “نشكر لكم تواصلكم حيال هذه الدورة غير النظامية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة لإيقافها”.
ودشن ناشطون وسماً بعنوان “لبناني يقيم دورة مكياج للفتيات”، أعربوا خلاله عن احتجاجهم على الدورة المزمع تنظيمها بمدينة جدة، مشيرين إلى أنها تتنافى وقيم المجتمع السعودي وعاداته.وفق “أخبار 24”.
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