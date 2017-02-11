فندت المديرية العامة لصحة الجوف أمس (الجمعة) ما تناوله مقطع فيديو وثقه مرافق لمراجعة في مستشفى محافظة طبرجل العام، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر غياب الطاقم الطبي والموظفين في الصيدلية ومكتب المدير المناوب.
وأوضح المتحدث باسم صحة الجوف فهد الكريع، أن المقطع الأول التُقط في الصيدلية عند الساعة 7:40ص، فيما كان موظف الصيدلية متوجهاً إلى مستودع الصيدلية لتعويض نقص أدوية مصروفة في صيدلية الإسعاف خلال المناوبة السابقة التي انتهت الساعة 7:30ص، مشيراً إلى أن زمن تزويد الصيدلية الإسعافية بالأدوية الناقصة يستغرق مدة لا تتجاوز 15-20 دقيقة.
وعلل غياب المدير المناوب عن مكتبه في نفس توقيت تصوير المقطع بأنه يقوم بجولة على الأقسام فور بداية مناوبته في الساعة 7:30ص، للتأكد من عدم وجود نواقص، مبيناً أن مرافق المستشفى مزودة بكاميرات مراقبة، ويمكن تأكيد كل المعلومات عن طريقها، ومشدداً على احتفاظ صحة الجوف بحقها القانوني تجاه مصور المقطع؛ لأنه لم يتبع الطريق النظامي والرسمي في حال ملاحظته.
وفق “أخبار 24”.
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