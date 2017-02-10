في لفتة انسانية جميلة من قبل لاعبي الاتحاد (فئة الأولمبي) وهم يرفعون لافتة تعزية إلى زملائهم لاعبي الهلال والفتح حاتم الغانمي ووسام عسيري الذي فجع الوسط الرياضي بخبر وفاتهم بحادث مروري أودى بحياتهم.
كما حمل كلاً من نجمي الاتحاد حسين حلواني وأمين بخاري لافتة أخرى يتحمدون بالسلامة للاعب الأهلي عمار بخاري من فئة الناشئين الذي نجا من الموت المحقق في ذات الحادث، الذي حفته العناية الإلهية وهو الآن يلزم السرير الأبيض بالعناية المركزة في أحد مستشفيات جدة.
ونالت تلك اللافتة الإنسانية اعجاب الحاضرين في مواجهة الاتحاد ونظيره أحد (أولمبي) التي انتهت بفوز النمور بثلاثية دون مقابل ضمن دوري كأس الأمير فيصل بن فهد والتي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد.وفق “النادى”.
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