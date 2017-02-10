وجّه عوض خميس لاعب وسط النصر السعودي الشكر إلى ناديه وإدارته وجماهيره، عقب انتقاله إلى الهلال.
وكتب خميس على حسابه بموقع تويتر أمس الخميس: “أشكر الأمير فيصل بن تركي وجميع رجال النادي وجميع جماهير العالمي على كل ما قدموه لي طوال فترة تواجدي بالنادي، فلهم مني كل التقدير والاحترام”.
وأضاف: “توكلت على الله وقررت الانتقال من فريق كبير إلى أخر كبير، أسأل الله التوفيق للجميع”.
وأعلن نادي الهلال أمس الخميس ضم عوض خميس، بداية من الموسم المقبل، مستغلًا دخوله الفترة الحرة من عقده مع النصر، وعدم اتفاقه مع مسؤولي الأخير على التجديد.وفق “أخبار 24”.
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