أوضح نائب رئيس نادي القادسية عبدالله بادغيش أن فوزهم على ضيفهم الأهلي بأربعة هدف مقابل هدف كان بسبب نتائج معسكر الفريق قبل شهر في دولة الإمارات التي انعكست عليهم إيجابياً في مبارياتهم، إضافة إلى انسجام اللاعبين مع الجهاز الفني.
وحول تأثير مباراة ديربي جدة على الفريق الأهلاوي التي انتهت بفوز الأهلي على الاتحاد، أجاب بادغيش قائلاً: ” لا اعتقد أنها أثرت على الأهلي، فالفريق الأهلاوي كبير بنجومه، ووفقنا الله اليوم بالنتيجة والمستوى، التي لم أتوقعها في ظل قوة المنافسة في الدوري”.
وختم حديثه لـ”عين اليوم” بتأكيده على أن القادسية يدخل جميع المباريات ساعياً للفوز دائماً.
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