لن يتمكن الثلاثي فهد غازي، خالد الكعبي ومحمد القرني، الذين انضموا إلى نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية من الهلال كـ “لاعبين هواة”، من المشاركة في لقاء فريقهم أمام الخليج في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، إذ سينتظرون قرارا من الاتحاد الدولي “فيفا” للإفتاء حول قانوينة وضعيتهم على خلفية الحظر المعلن على الشباب عطفا على مخالفة تتعلق بالمدافع الأردني طارق خطاب.
وكان الشباب قد أمضى مع الثلاثي غازي، الكعبي ومحمد القرني، بعد تسلمهم مخالصة مالية من الهلال ناديهم الأسبق، قبل أن ينخرطوا فعليا في تدريبات الفريق على أن يتحولوا من لاعبين هواة لمحترفين مع نهاية الموسم. وتفاديا لأي تعقيدات أو مخالفة لأنظمة “فيفا”، استفسرت إدارة نادي الشباب الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي بدروها خاطبت الاتحاد الدولي حول قانونية مشاركة اللاعبين الهواة مع الفريق، تفاديا لأي تبعات كارثية من الاعتماد عليهم في الوقت الحالي، ما يجعل اتحاد القدم والنادي يتعاملان مع الموقف بشكل حذر، إلا أن إدارة عبدالله القريني لم تتلق أي رد حتى الآن على حد قولها، بعد أن تواترت الأنباء عن منع الثلاثي من قيدهم في الكشوف البيضاء، ولا سيما أن قرار المنع ينطبق على المحترفين والهواة.وفق “الإقتصادية”.
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