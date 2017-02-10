رفع شاب “أصم وأبكم” من رواد الأعمال المشاركين في “بسطة ماركت” بمحافظة جدة لافتة كتب عليها: “لا نملك حاسة السمع ولكننا نجيد الفهم”، فيما توقف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي لدى الشاب ليشيد بعزيمته.
وزار وزير التجارة سوق غرفة جدة الموسمي الذي يطلَق عليه “بسطة ماركت”، والذي يضم 240 بسطة لشباب وفتيات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليستوقفه شاب أصم وأبكم يدير محلاً ويرفع لوحة يؤكد من خلالها أنه فقد حاسة السمع ولكنه يجيد الفهم.
وغرد القصبي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” معبراً عن سعادته بزيارة “بسطة ماركت”، ولقاء الشباب والشابات، معلناً عن تسخير الإمكانات كافة لتمكينهم.وفق “أخبار 24”.
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