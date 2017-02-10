أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله حول تأجيل الرسوم لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي الشهر القادم.
وقال الحساب الرسمي لنظام الرسوم الأراضي البيضاء عبر “تويتر”: “لا صحة لما يُتداول حول (تأجيل) تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ونرجو استقاء المعلومات من القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة”.
وتابع: “بحسب الخطة المعتمد اتباعها؛ خلال الشهر القادم سيتم إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لكلٍّ من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام”.وفق “أخبار 24”.
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