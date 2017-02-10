تفاجأ شيخ قطري كان قد سافر إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بأنفه، بطبيب سعودي تمت تزكيته له كأفضل جراح متخصص في الأنف بسويسرا، لعلاج حالته.
وقال الشيخ القطري في مقطع فيديو وثقه بنفسه وتم تداوله اليوم (الجمعة) حول الواقعة، إن أنفه كان مكسوراً من حادث سيارة، “فسألت عن أفضل جراح أنفي في سويسرا فقاموا بتحويلي على بروفسير سويسري”.
وأضاف: “بعد ذلك حولني البروفسير السويسري على أفضل طبيب عنده، وكانت المفاجأة أن هذا الطبيب يدعى عمر أحمد بن سليمان من منطقة مكة المكرمة”.
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