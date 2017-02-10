أجاب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز طلب طفلة متعافية من مرض السرطان بزيارتها في منزل ذويها، خلال زيارته محافظة وادي الدواسر جنوب منطقة الرياض.
ووثق مقطع فيديو زيارة أمير الرياض لمنزل أسرة الطفلة شريفة الحقباني، حيث استقبله والدها وعدد من أقاربها، والتقطت الطفلة معه عددا من الصور التذكارية.
كما جرى خلال الزيارة التي استمرت عدة دقائق إلقاء قصائد شعرية ترحيبية بمقدم أمير الرياض، الذي أكد للطفلة استعداده لتلبية جميع طلباتها وتلقي اتصالها في أي وقت، داعياً لها بأن يتم الله عليها الشفاء.
وفق “أخبار 24”.
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