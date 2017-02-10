رد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، على الاتهامات الموجهة للمملكة حول دعمها للطائفة السنية في لبنان على حساب الطائفة الشيعية، مؤكداً أن الدعم الذي تقدمه الرياض يعم الجميع ولا يخص فئة معينة أو مذهباً.
وقال السبهان في تصريح له على “الإخبارية” أمس (الخميس): “إن المملكة لا تحتاج لأن تبين أو تنفي أي شيء متعلق بهذه الاتهامات، كل إنسان عاقل باستطاعته أن يتجه لأي دولة ويبحث عن مشاريع المملكة ومساهمات المملكة ودعم المملكة، وسيجد أن المملكة تدعم الجميع”.
وأضاف السبهان: “إن دعم المملكة لا يقتصر على جهة معينة أو فئة معينة أو مذهب معين دون آخر، وأكبر مثال على ذلك هو لبنان”.
وفق”أخبار24 “.
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