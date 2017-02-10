أكد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أنه لا يدرس الاستحواذ على حصة في “سكس فلاجز إنترتينمت” المتخصصة في تشغيل المتنزهات الترفيهية بأمريكا الشمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق في بيان رسمي أن التقارير التي تتحدث عن إجراء الصندوق محادثات مع الشركة بخصوص شراء حصة “لا أساس لها”.
يشار إلى أن وكالة بلومبرج للأنباء كانت قد نقلت عن مصادر لم تسمها يوم الأربعاء القول إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، يدرس شراء حصة في “سكس فلاجز”.
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