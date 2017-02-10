قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اللواء أحمد عسيري، إن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من فئة المجرمين، وسيخضع للمحاكمة بتهمة الضلوع في الانقلاب على السُلطة الشرعية في البلاد.
وأضاف عسيري في حديثه مع وكالة “سبوتنيك الروسية، أمس الخميس، إن صالح فُرضت عليه عقوبات دولية لارتكابه أعمالاً إجرامية في اليمن”، مؤكداً أنه سيخضع للمحاكمة وفقاً للقوانين اليمنية.
واعتبر عسيري أن صالح ينتمي لفئة المجرمين الذين نفذوا انقلاباً على الشرعية في البلاد، لافتاً إلى أنه لو أراد صالح تجنب العقوبة التي يستحقها وفقاً للقانون، فإن عليه التعاون مع الحكومة الشرعية.وفق “أخبار 24”.
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