نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف اليوم الجمعة في القبض على موقوف كان قد هرب قبل أسبوع من السجن العام بالمحافظة، وأوقفته تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادته إلى السجن.
وكانت شرطة الطائف، وفقاً لـ”سبق”، قد تسلمت مهمة ملاحقة موقوف استغل انشغال رجال الأمن بسجن الطائف في فض مشاجرة داخل العنبر الذي يقيم فيه داخل السجن ليتسلل حتى سور السجن ويقفز هارباً، ونححت الشرطة في رصده عند منزل والده بأحد المراكز التابعة لمحافظة الطائف، لتلقي القبض عليه وتعيده للسجن.
يذكر أن الموقوف المذكور، كان قد أوقف في سجن الطائف قبل شهر تقريباً بتهمة إطلاق النار على شخص آخر، وتسبب في وفاته دماغياً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج