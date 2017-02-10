أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة تتطلع إلى علاقات أفضل مع إيران إذا توقفت الأخيرة عن رعاية الإرهاب، معبراً عن تفاؤله بدور الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الشأن.
وأضاف في تصريحات لقناة “تي آر تي” التركية على هامش زيارته الحالية لتركيا اليوم الجمعة، أن مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا محادثات فنية، مصممة لتطبيق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن ذلك ما تريده وتسعى له المملكة.
وجدد الجبير التأكيد على ألا شرعية لنظام بشار الأسد المسؤول عن قتل أكثر من نصف مليون سوري، معتبراً أن طرح فترة انتقالية يعني أنه لن تكون هناك سوريا.
وفيما يتعلق بتطور العلاقات السعودية – التركية أكد الجبير أن المملكة تطمح إلى الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين إلى مكان أفضل، مبيناً أن نحو 200 مسؤول سعودي وتركي اجتمعوا خلال الفترة الماضية للعمل على مشاريع أمنية وعسكرية وغيرها.وفق “أخبار 24”.
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