اعتبر غرم العمري وكيل أعمال عوض خميس اللاعب الدولي عملية انتقال موكله من نادي النصر إلى نادي الهلال أمراً طبيعياً.
وقال لـ”الرياضية” بعد التوقيع الرسمي أمس الخميس: “هذا هو حال الاحتراف.. وفي جميع الدوريات العالمية نشاهد لاعبين ينتقلون من أندية إلى أخرى منافسة.. أتمنى كل التوفيق لعوض خميس في محطته الجديدة”.
وكشف العمري أنه لم يتلق أي اتصالات من الجانب النصراوي لتجديد عقد موكله عوض خميس، بعد دخوله الفترة الحرة أواخر يناير الماضي.
وقال: “لم يتصل بي أحد من طرف نادي النصر، وبعد تلقي العرض الهلالي الرسمي اجتمعت مع اللاعب لدراسته ورأينا أنه مناسب، لذلك تم التوقيع الرسمي”.
وفي إجابته عن سؤال بشأن إمكانية حصول عوض خميس على مخالصة نهائية من نادي النصر؛ ليلتحق بالتدريبات الهلالية بعد قيده كلاعب هاوٍ قال العمري: “لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر؛ كونه شأناً خاص بالناديين الهلال والنصر، لكنني أؤكد أن عوض خميس ملتزم بعقده الاحترافي مع النصر وسيكمله حتى اليوم الأخير”.
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