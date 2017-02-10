أكد نجم فريقي الوحدة والأهلي والمنتخب السعودي السابق ، عبيد الدوسري ، أنه لم يكن خليفة الأسطورة السعودية الشهيرة ماجد عبدالله لكون نجم العالمي ليس هناك لاعب مثله ،كاشفا الكثير عن حياته داخل الملعب وخارجه ومعاناته الكبيرة بعد اعتزاله.
عبيد الدوسري هداف كبير ومهاجم خطير، ودّع الساحة الكروية في صمت رهيب وهدوء عجيب أحزن محبيه وجماهيره التي طالما تفاعلت كثيراً مع أهدافه الرائعة ولمساته الفنية الراقية.
قال عبيد الدوسري في تصريحات لبرنامج وينك عبر قناة خليجية : ” بعدت تماما عن الوسط الرياضي، لكن لازال في القلب حنية على الكورة، وأهلي محبون لكرة القدم،وأنا لا أشجع اي نادي حالياً،وأتواجد مع أولادي،وكل من فاز ناديه أفرح معه ،ولازلت متواصل مع الكابتن خالد قهوجي وهو أقرب واحد لي والأستاذ غرم العمري دائماً يسأل عني وكذلك النجم الوحداوي السابق حاتم خيمي”.
أضاف : ” ولدت في مكة، ومستحيل أبعد عنها، ولاعبي مكة الوحيدين الذين يلعبوا في أي وقت،وأحيانا كنا نلعب بعد صلاة الفجر،ولم أكن متفوقا في الدراسة، ولقيت الفرصة حينما دخلت النادي إني أخرج من المدرسة،وندمت أنني لم أكمل دراستي،والوالد ما كان يحب حتى ألعب كرة في الشارع، وكان عنيدا وبذلنا مجهود كبير بإقناعه في أن أدخل نادي الوحدة،وسجلت في نادي الوحدة وحقيقة لا أتذكر انهم أعطوني شيء، وسجلت من حبي في النادي”.
أشار : ” بعض الناس قالوا عني بعد مباراة الأهلي خليفة الأسطورة ماجد عبدالله، لكن ماجد ليس له خليفة وليس هناك لاعب مثله،وماجد عبدالله هو من حببني في الكرة وهو الذي حببنا في النصر، وكنت أسوي له مقاطع فيديو لحركاته وأهدافه،وعرض النصر جاء عندما كلمني كلمني رئيس الوحدة أحمد دهلوي وطلب مجيئي في فندق الإنتر بمكة ليلة زواجي،ووقعت على عقد الانضمام إلى النصر أمام ماجد عبدالله بـ 900 ألف وأخذت المقدم وسافرت ثاني يوم القاهرة لشهر العسل،والذي علمني حركة الرجل اللي أسويها لما كنت أسوي هدف هو مترجم موجود حاليا في الهلال إسمه فؤاد ومشيت معايا ،وتلقيت عشرات الاتصالات في شهر العسل بالقاهرة،يطلب مني البعض أن أتأخر عندي وأن أعود للتدريب بالوحدة والعقد اتلغى مع النصر،ورديت مبلغ 800 ألف لنادي النصر ولم أتكلم في سبب إلغاء العقد،وحتى الآن لا أدري أي تفاصيل”.
تابع : ” نادي الوحدة لم يعطوني ولا ريال تعويضًا على إلغاء عقد نادي النصر،ويكفيني إني مع جمال تونسي الذي أعطاني الكثير،وأتاني عرض من نادي الاتحاد لكني فضلت الأهلي لأن أغلب زملائي كانوا يلعبون به،وفي عقد الأهلي الأمير محمد قال لي وقع وما لك شغل بالموضوع فوقعت دون أن أسأل عن أي شيء،وما أخدت أي حقوق من النادي الأهلي، واعتزلت الرياضة بسبب الاتهامات التي وجهت لي وهي غير صحيحة”.
ختم عبيد الدوسري تصريحاته ،قائلاً : ” التقيت الأمير محمد الفيصل بعد شطبي وقال لي ( ستبقى ابن الأهلي ولك راتب شهري مني لم ينقطع حتى توفي رحمه الله) ،والأمير محمد الفيصل قال عني لأحد أصحاب السمو”هذا عبيد اللي ضيعوه “،وترك الكرة ضرني وقطع رزقي لإني تركت المدرسة وما كنت أعرف غيرها، والآن لا دخل لي سوى بيت يأتي بإيجار قدره 1600 ريال ،واللاعب المخضرم حسين عبدالغني قائد النصر الحالي والأهلي السابق الوحيد الذي يساعدني ماديا ولم يقصر معي ودايما يدق علي: ما محتاج شيء؟ ويرسل لي ،وطلبت مساعدة مادية من أحمد عيد كونه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق ،ووعدني وبعدها لم يردّ على اتصالاتي،ونادم بشدة إني ما كونت نفسي وأمنت مستقبلي، وأنصح كل اللاعبين بذلك لإن الآن مع أي إصابة النادي يقول لك مع السلامة،لم أحتفظ بأي شيء له علاقة بتاريخي الرياضي، ولا عندي ميدالية، ولا حتى تي شيرت أو فانيلة “.
وفق “النادى”.
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