أبدى لاعب فريق النصر المنضم في الساعات القليلة الماضية لصفوف الهلال ، عوض خميس سعادته الغامرة بالتوقيع مع الفريق الهلالي لمدة ثلاث سنوات قادمة بداية من الموسم المقبل ،ووجه شكره الكبير لرئيس الزعيم الأمير نواف بن سعد.
وكانت إدارة نادي النصر ،قد فرضت على اللاعب عوض خميس تدريبات إنفرادية ” صباحية ومسائية ” نظرا لتوقيعه عقده احترافيا مع الفريق الهلالي بالساعات الماضية لمدة ثلاث سنوات قادمة.
قال عوض خميس في تصريحات تلفزيونية : ” سعيد للغاية لتمثيل نادي الهلال بداية من الموسم المقبل،وأتمنى أن أحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الهلالية وأقدم الإضافة القوية للفريق الهلالي”.
أضاف : ” شكرا لرئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد على ما فعله من أجل اتمام تلك الصفقة ،وأتمنى أن أكون أهلاً لثقته “.
من جانبه ، رحب المدافع الهلالي محمد جحفلي بالوافد الجديد للزعيم ” عوض خميس” بقوله في تصريحات تلفزيونية عقب فوز الزعيم ضد الفيصلي بهدفين دون مقابل: ” عوض خميس اضافة قوية للفريق الهلالي ،وعلاقتي مع ” أبو صملة ” قوية للغاية ،ومرحبا به في قلعة الزعيم”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج