وصف سعد الكثيري، المحلل التحكيمي ، الطاقم الإيرلندي الذي أدار مواجهة الفيصلي والهلال ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين بأضعف الطواقم التحكيمية الأجنبية الـ(17)، الذين حضروا هذا الموسم لقيادة مباريات المسابقات السعودية.
وقال الكثيري لـ”الرياضية” أثناء تحليله الفني للطاقم: “أتمنى عدم حضور هذا الحكم للملاعب السعودية من جديد، فهذا الحكم ضعيف فنياً، وتجاهل منح جزائية واضحة للفيصلي عند الدقيقة 57، وحرم الهلال من هدف صحيح، وأطلق صافرته كثيراً ولم يكن دقيقاً في احتساب الأخطاء، ولم يمنح البطاقات الإدارية كما يجب.
4 خطأ محمد سالم ضد ميليسي، القرار صحيح والواجب إنذار اللاعب لركله بتهور.
13 تسلل على مهاجم الفيصلي جوستافو، والقرار صحيح من المساعد الأول.
15 تسلل على مهاجم الهلال سلمان الفرج، القرار صحيح من المساعد الثاني.
19 خطأ على أسامة هوساوي ضد أحمد عباس، والقرار صحيح والإنذار صحيح للدخول بتهور على قدم اللاعب.
28 خطأ لم يحتسب على محمد البريك ضد وسام سويد وإنذار الركل بتهور على البريك، والقرار خاطئ من الحكم.
42 خطأ على مهاجم الفيصلي جوستافو ضد ياسر الشهراني لم يحتسب والقرار خاطئ من الحكم.
43 خطأ على مدافع الفيصلي ضد إدواردو غير محتسب والقرار خاطئ من قبل الحكم.
44 الواجب إنذار وسام سويد بعد سلوك غير رياضي ضد محمد البريك أثناء توقف اللعب.
46 تسلل على مهاجم الهلال خريبين، والقرار خاطئ من قبل الحكم المساعد الأول.
48 تسلل على مهاجم الهلال محمد البريك غير صحيح، وقرار خاطئ من المساعد الأول، وحرم الهلال من هدف صحيح.
50 هدف الهلال الأول صحيح.
52 تسلل على مهاجم الهلال ليو غير صحيح، وقرار خاطئ من قبل المساعد الأول.
56 خطأ على أحمد عباس ضد سالم الدوسري، والقرار صحيح والواجب إنذار اللاعب للركل بتهور.
57 ركلة جزاء على محمد البريك ضد المهاجم ميرتشا لم يحتسب، وقرار خاطئ من الحكم ومن المساعد الثاني.
65 لا وجود لركلة جزاء لمهاجم الهلال ليو بعدما نجح محمد سالم في استخلاص الكرة بدون أي خطأ.
67 خطأ على محمد سالم ضد عمر خريبين، القرار صحيح والإنذار صحيح للتهور.
77 هدف الهلال الثاني صحيح.
87 خطأ على خريبين ضد فواز فلاته لم يحتسب، والقرار خاطئ من الحكم.
92 تسلل على مهاجم الهلال والقرار صحيح من المساعد الأول.
سلبياته
ـ ضعفه في تقدير الأخطاء القانونية الحادية عشرة.
ـ ضعفه في تطبيق العقوبات الإدارية على الرغم من سهولة المباراة.
ـ عدم احتساب ركلة جزاء للفيصلي.
إيجابياته
ـ تحركاته داخل الملعب جيدة.
ـ لياقته فقط.
ـ لا يوجد تميز لدى هذا الحكم.
درجاته
ـ الحكم تيم مارشال “إيرلندي” يستحق درجة 7.4 من 10
ـ الحكم المساعد الأول ديفيد أندرسون يستحق 7.1 من 10
ـ الحكم المساعد الثاني باولو روبنسون يستحق درجة 7.2 من 10
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