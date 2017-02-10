رصدت كاميرات المراقبة تعرض السيارات أثناء سيرها بأحد شوارع الرياض لحوادث مفاجئة وانزلاقات غريبة، دون معرفة السبب في ذلك.
ويظهر الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عدداً كبيراً من السيارات وهي تنحرف عن الطريق أو يفقد سائقوها السيطرة عليها.
ورجح بعض متداولي المقطع انحراف السيارات عن مسارها بهذا المكان بالتحديد لسوء نوعية الإسفلت المستخدم في رصف الطريق وعدم انبساط الطريق بشكل متساوٍ.
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