استعرضت 80 شركة عالمية وإقليمية تمثل 10 دول قدراتها خلال المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة، الذي دشنه أمس الخميس بجدة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة اللواء سالم المطرفي.
ويأتي هذا التنافس بين الشركات في ظل المشروعات العقارية العملاقة التي تخطط المملكة لتنفيذها، التي تهدف لتوفير أكثر من مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات.
بدوره شدد اللواء المطرفي، لدى تدشينه المعرض على أهمية توفر السلامة في أنظمة تشغيل المصاعد للحفاظ على سلامة المستخدمين، مبيناً أن منطقة مكة المكرمة باشرت العام الماضي 1594 حادثاً بسبب المصاعد، نتج عنها 30 حالة وفاة.وفق “أخبار 24”.
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