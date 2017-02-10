صدر قرار سعادة اللواء مدير شرطة الرياض بتكليف الملازم اول / سامي بن قطين العالي العتيبي مديرا لشعبة دوريات امن بالدلم.
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سامي بن قطين العالي العتيبي مديرا لشعبة دوريات أمن بالدلم
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