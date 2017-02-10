ذكرت مصادر أن محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت قبل يومين حكماً قضائياً بالتحفظ على رئيس أحد أندية العاصمة؛ لحين دفعه مستحقات أحد اللاعبين البالغة 3.6 مليون ريال.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن حكم التحفظ على رئيس النادي المذكور يُلزمه بالحضور عقب إبلاغه بالحكم والتحفظ عليه لحين سداد المبلغ، لافتةً إلى أن الحكم صدر بعد تقدم اللاعب بشكوى إلحاقية يتهمه فيها بالتحايل على النظام وفتح حساب آخر للنادي واستخدامه في الشؤون المالية، وعدم تنفيذه حكماً سابقاً صدر ضده لتوقيعه شيكاً بدون رصيد.
وبّينت المصادر أن تلك الشكوى تعد الثالثة ضد رئيس النادي المذكور فقد سبقها شكوى من لاعب آخر لغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي طالب فيها بفسخ عقده؛ لعدم تسلمه مستحقاته المالية وحصوله على شيك بدون رصيد من إدارة النادي.
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