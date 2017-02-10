قال البرازيلي دوس أنجوس المدير الفني للقادسية إن كان على ثقة بقدرة فريقه على الفوز أمام الأهلي ولكنه تفاجئ بالنتيجة الكبيرة، فيما أعرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي عن حزنه للخسارة التي أوقفت سلسلة انتصارات الفريق المتتالية بدوري جميل.
وأعرب أنجوس عن سعادته بالفوز الكبير 4-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، لافتاً إلى أن القادسية أصبح فريقاً يقدم عروضاً قوية بالدوري.
وأضاف أنجوس أن القادسية لديه الخبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة، وهو ما وضح في المواجهات الأخيرة أمام النصر والهلال والأهلي، مشيداً بمستوى لاعبيه الذين قدموا مباراة تنافسية كبيرة وأظهروا قوة ولياقة أضعفت قدرات الأهلي وفنياته.وفق “أخبار 24 “.
على الجانب الآخر قال جروس “استحوذنا في الشوط الأول دون الاستفادة من هذا الاستحواذ، تراجع أداء الفريق في آخر 5 دقائق منح القادسية فرصة التسجيل في مناسبتين”.
وأضاف “الهدف الثالث أنهى المباراة، حزين لتوقف سلسلة الانتصارات بعد 8 مباريات متتالية بلا هزيمة، علينا نسيان المباراة للتركيز على مواجهة القادسية في كأس الملك”.
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