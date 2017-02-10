واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة التعاون، السبت في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين.
وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي المحترف فهد الأنصاري، أحمد العكايشي، كارلوس فيلانويفا ومحمود كهربا، وذلك بعد عودة الأخير من المشاركة مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، ليكتمل بذلك عقد الرباعي لأول مرة منذ شهر.
وبعد نهاية التدريبات أقام اللاعبان عدنان فلاتة وفهد المولد مأدبة عشاء لأعضاء الفريق.
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