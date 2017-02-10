اشاد المحلل الرياضي لإذاعة ufm الرياضية، التونسي نجيب الامام بمدرب نادي الهلال رامون دياز حيث أكد انه نجح في تغير تكتيك المباراة بعد الهدف الاول الذي سجل لاعب الوسط سلمان الفرج، مؤكدا انه بعد التغير أصبحت الكرة تصل للهجوم الهلال بسهولة.
وقال الأمام : الاستحواذ يمنح الفريق ميزة الضغط على الخصم وارهاقه والتمريرات يفترض ان تكون وسيلة وليست اسلوب لعب.
واضاف : الهلال انتشر بشكل صحيح في الملعب، ودخول عمر خربين غير اسلوب اللعب.
وعن لاعب الفيصلي لويس جوستافو قال : لاعب الفيصلي لويز جوستافو قدم أداء جيد في المباراة، وعمر خربين هو اللاعب الأبرز اليوم.وفق “النادى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج