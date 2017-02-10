كشفت مصادر ملابسات الحادث الذي وقع قريبا من موكب أمير الرياض فيصل بن بندر، أثناء زيارته إلى وادي الدواسر، وطريقة تعامله مع المتسبب به.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن سيارة يقودها شاب صغير ارتطمت بالرصيف الفاصل بين مساري الشارع، خلف موكب الأمير، ما تسبب بتصادم خمس سيارات، ووقوع إصابات طفيفة، من بينها إصابة لمدير الدفاع المدني المقدم تركي آل هشقة.
وأضافت أن الأمير فيصل بن بندر وجه بإطلاق سراح الشاب، بعد أن تم التحفظ عليه، وذلك بسبب أن الحادث كان غير مقصود وحدث بعيدا عن موكب أمير المنطقة.
يذكر أن الأمير فيصل بن بندر زار المستشفى الذي يرقد فيه مدير الدفاع المدني، مطمئنا على صحته، وتواصل مع والد الشاب المتسبب بالحادث، قبل أن يوجه بإطلاق سراحه.
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