نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، اليوم الخميس الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عن استهداف الحوثيين العاصمة الرياض بصاروخ باليستي.
وقال في حوار له مع وكالة “سبوتنيك” ردا على هذه الأنباء: “إلى اليوم، الحوثيون استهدفوا المملكة بـ 38 صاروخا باليستيا، جميعها ذُكرت في بيانات رسمية لقيادة التحالف، ومعظم تلك الصواريخ الفاشلة التي تدعي المليشيات الانقلابية إطلاقها تسقط داخل الأراضي اليمنية وتهدد حياة المواطنين”.
وأضاف عسيري: “إن الحكومة اليمنية اليوم تسيطر على أكثر من 85% من الأراضي، ولا يوجد نفوذ لتلك الجماعة الانقلابية إلا في صنعاء وبعض مناطق صعدة، بعد استيلائهم على مقدرات الجيش اليمني”.وفق “أخبار 24”.
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