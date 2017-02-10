أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس) قائد سيارة متهورا يسير على سرعة 200 كيلومتر في الساعة، متجاوزاً مركز الضبط الأمني، على أحد الطرق السريعة في تبوك.
وأبان المقطع، الذي صوره راكب بجانب السائق المتهور بكاميرا جواله، السرعة الجنونية التي يسير بها متجاوزاً نقطة الضبط والتفتيش الأمني التابعة للمحافظة، دون مراعاة لعواقب فعله.
فيما أشارت مصادر إلى أن الجهات الأمنية بمحافظة حقل التابعة للمنطقة تبحث عن هذا السائق المجهول الذي وثّق سرعته بالسيارة، خلال تجاوزه للنقطة الأمنية، مخالفاً الأنظمة والقوانين.
وفق “أخبار 24”.
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